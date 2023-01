DierenPark Amersfoort

Bezoekersaantal DierenPark Amersfoort bijna 40 procent omhoog in 2022

DierenPark Amersfoort heeft na twee lastige coronajaren weer een prima seizoen gedraaid. In 2022 noteerde de dierentuin ongeveer 800.000 bezoekers, meldt een woordvoerster aan Looopings. Dat is een stijging van bijna 40 procent ten opzichte van 2021, toen 579.000 bezoekers verwelkomd werden.



2020 was helemaal een rampjaar: toen kwam het park niet verder dan 546.000 gasten én moesten twee ontsnapte chimpansees doodgeschoten worden. Vóór de coronacrisis schommelde het bezoekersaantal van DierenPark Amersfoort rond de 900.000, met een uitschieter naar 1,01 miljoen in 2017.

"Wij kijken terug op een mooi jaar", zegt de voorlichtster over het afgelopen seizoen. "Ondanks de parksluiting van begin 2022 zijn we het afgelopen jaar weer gegroeid naar de aantallen van vóór corona." Evenementen als de Warme Winteravonden en DinoAdventures hebben daar volgens haar aan bijgedragen, net als de opening van het vernieuwde gebied Kwetterterp.



Dierkeuken

"Wij zijn onze bezoekers ontzettend dankbaar voor hun steun aan ons park en aan het DierenPark Amersfoort Wildlife Fund." In 2023 bestaat DierenPark Amersfoort 75 jaar. In de loop van het seizoen opent de Dierkeuken, waarin bezoekers kunnen leren wat de dieren in het park zoal eten.