Efteling

Efteling-directeur stopt binnen een jaar weer als commissaris van SnowWorld

Fons Jurgens, de algemeen directeur van de Efteling, is niet langer commissaris bij SnowWorld. De Efteling-baas nam in januari 2022 plaats in de raad van commissarissen van de skihallenketen. Minder dan een jaar later, in december 2022, is hij alweer gestopt. Dat heeft SnowWorld deze week bekendgemaakt.



Jurgens "neemt ontslag omdat zijn functies onder andere als algemeen directeur van de Efteling en voorzitter van de Club van Elf helaas niet voldoende ruimte bieden om SnowWorld de tijd en aandacht te geven die het in de komende periode nodig heeft en verdient", valt te lezen in een persbericht.

Het vertrek gebeurt "op eigen initiatief", zo benadrukt men. De Efteling-directeur maakt plaats voor iemand "die de tijd en focus heeft om SnowWorld te begeleiden". "SnowWorld is ambitieus en dit vraagt de komende jaren om 100 procent toewijding van het dagelijkse bestuur en de toezichthouders van de organisatie."



Vertrouwen

De onderneming vult nog aan dat Jurgens het "volste vertrouwen in het succes van SnowWorld in de toekomst" heeft. Bij een volgende aandeelhoudersvergadering worden nieuwe kandidaten voorgedragen.



Jurgens is sinds april 2014 directeur van de Efteling. In november 2022 werd hij aangesteld als voorzitter van de Club van Elf, de branchevereniging van Nederlandse dagattracties. Zijn benoeming bij SnowWorld zorgde vorig jaar nog voor verbazing toen bleek dat de firma daarmee niet zou voldoen aan een wettelijk vrouwenquotum. Er kon een oplossing voor gevonden worden.