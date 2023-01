Boudewijn Seapark

Bekende Britse biologe doet oproep: stop met houden van dolfijnen in Boudewijn Seapark

De bekende Britse biologe Jane Goodall (88) wil dat Boudewijn Seapark in Brugge, het laatste dolfinarium van België, stopt met het houden van dolfijnen. In een videoboodschap doet ze een rechtstreekse oproep aan de Vlaamse minister Ben Weyts. Ook richt ze zich tot "de Vlaamse bevolking".



Goodall legt uit dat dolfijnen zeer intelligente dieren zijn, die het niet verdienen om hun dagen te sluiten in een chloorbassin. "En bezoekers zullen niets leren over hun ware natuur door hen circusachtige kunstjes te zien uitvoeren in ruil voor een dode vis."

Initiator van het filmpje is de Belgische dierenrechtenorganisatie Gaia. De biologe en primatologe hoopt dat de regering - in samenwerking met Boudewijn Seapark en Gaia - de dolfijnen uit het park kan onderbrengen in een opvangcentrum, waar ze een natuurlijker leven kunnen leiden. "Dolfijnen, met hun grote brein, verdienen niets minder dan dat."



Wereldautoriteit

Gaia-directrice Ann De Greef is blij met de medewerking van de beroemdheid. "Wij zijn verheugd dat een wereldautoriteit als Jane Goodall zich in duidelijke bewoordingen uitspreekt over de problematiek van de dolfijnen in het Boudewijn Seapark", laat ze weten. "Zij heeft natuurlijk volkomen gelijk dat dolfijnen houden in gevangenschap moet stoppen."



Goodall werd bekend door haar onderzoek naar chimpansees. Via haar Jane Goodall Institute houdt ze zich vandaag de dag bezig met natuurbehoud in het algemeen. De tachtiger bracht de afgelopen jaren meermaals een bezoek aan Nederlandse dierentuinen. Zo kwam ze langs in Apenheul, GaiaZoo, Safaripark Beekse Bergen en Burgers' Zoo.



Uitdoofbeleid

Boudewijn Seapark kan op steeds minder goedkeuring rekenen van het Vlaamse publiek. Onlangs keerden enkele bekende Vlamingen zich nog tegen het dierenpark. Minister Weyts heeft eerder al aangegeven een voorstander te zijn van een uitdoofbeleid voor het park. Daar is recentelijk een onderzoek naar gedaan, maar het leidde nog niet tot concrete beslissingen.