Efteling

Efteling blijft sukkelen met Joris en de Draak: achtbaan is nu weer dicht

De Efteling heeft houten achtbaan Joris en de Draak toch weer moeten sluiten. Afgelopen week traden er technische problemen op na een langdurige onderhoudsbeurt. Afgelopen zaterdag kon één van de twee banen van de dubbele rollercoaster opnieuw in gebruik genomen worden, maar zaterdagavond ging de attractie wéér dicht.



Sindsdien staat Joris en de Draak stil. De vorige sluiting - van dinsdag 27 tot en met vrijdag 30 december - had te maken met aangetroffen afwijkingen bij de vernieuwde stalen baandelen. Nu is sprake van een ander probleem, vertelt een Efteling-woordvoerder aan Looopings.

"We doen er alles aan om Joris en de Draak zo snel mogelijk weer open te krijgen, maar er blijven zich complicaties voordoen", legt hij uit. De voorlichter kan niet uitweiden over de oorzaak van de huidige storing. "Maar het heeft te maken met het onderhoud van de afgelopen periode."



Kerstvakantie

Via social media laat de Efteling weten dat de achtbaan vandaag in ieder geval niet meer opengaat. Wanneer bezoekers weer een ritje kunnen maken, blijft afwachten. De sluiting komt op een onhandig moment: vanwege de kerstvakantie is het deze week vrij druk in het park.