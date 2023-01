Efteling

Video: Efteling luidt het nieuwe jaar in met vuurwerkshow op Spookslot-muziek

De Efteling is het nieuwe jaar begonnen met een muzikale laser- en vuurwerkshow. Daarbij werd een eerbetoon gebracht aan een attractie die sinds afgelopen jaar juist níet meer in de Efteling te vinden is: het Spookslot. Bijna de helft van het zeven minuten durende vuurwerkspektakel was ingeruimd voor de iconische Danse Macabre, de soundtrack van het Spookslot.



2022 gaat de boeken in als het jaar waarin de Efteling definitief afscheid nam van het Spookslot. Het thema en de muziek keren in 2024 wel terug in een vervangende attractie, die vernoemd is naar het wereldberoemde symfonische gedicht. Efteling-fans die het muziekstuk nu al missen, werden op oudejaarsavond op hun wenken bediend.

Het eerste gedeelte van de show bestond uit de melodieën van Villa Volta, De Indische Waterlelies, Carnaval Festival, Raveleijn, Baron 1898 en Droomvlucht. Alle fragmenten waren afkomstig uit de soundtrack van watershow Aquanura, met uitzondering van het gedeelte van de Baron.



Geannuleerd

Het oud-en-nieuwfeest in het sprookjespark duurde van 19.00 tot 01.00 uur. Of het vuurwerk door kon gaan, bleef geruime tijd onzeker. In de rest van Nederland moesten veel grote vuurwerkshows geannuleerd worden vanwege de harde wind. De Efteling durfde het afsteken van het vuurwerk uiteindelijk wel aan.



Dat gebeurde aan de rand van de Siervijver, waar was gezorgd voor grote schermen en verschillende podia. Tussen 23.00 en 01.00 uur trad de groep Dames Draaien Door op. Ze kregen gezelschap van bekende Efteling-bewoners als Roodkapje, Raveleijn-ruiters en een Droomvlucht-elfje. In verband met het vuurwerk bleef het Kinderspoor dicht. De Gondoletta is sowieso niet open na zonsondergang.