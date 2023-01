Attractie- en Vakantiepark Slagharen

Video: Attractiepark Slagharen trapt 2023 af met muzikale vuurwerkshow

Attractiepark Slagharen is het nieuwe jaar begonnen met een muzikaal vuurwerkspektakel. Tijdens een oud-en-nieuwfeest konden honderden verblijfsgasten op het Fonteinplein bij de Free Fall kijken naar een speciale vuurwerkshow. Daarvoor werden Slagharen-deuntjes afgewisseld met epische filmmuziek.



De soundtrack bestond uit muziek uit Atlantis: The Lost Empire (2001), Treasure Planet (2002) en Uncharted (2022), aangevuld met instrumentale versies van Slagharen-nummers als het Randy & Rosie Lied. Voor de productie schakelde het park de vaste entertainmentpartner Aniba in. Regisseur Jeffrey Erens was afgelopen zomer ook verantwoordelijk voor het vuurwerk in Walibi Holland.

De afgelopen twee jaarwisselingen bleef Slagharen noodgedwongen dicht in verband met de coronamaatregelen. Afgelopen weekend kon er weer als vanouds gefeest worden. 2023 belooft sowieso een feestjaar te worden: het Overijssel pretpark viert het zestigjarig jubileum. Hoogtepunt moet de renovatie van darkride Wild West Adventure worden.