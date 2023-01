Kermis

Bekende poffertjeskraam ingestort door storm: 'Tranen in mijn ogen'

Stormachtig weer heeft een bekende poffertjeskraam voor een groot deel verwoest. De Oud Hollandsche Poffertjeskraam van ondernemer Willem Reede, die regelmatig te vinden is op Nederlandse kermissen, was opgebouwd in Den Bosch. Daar ging het in de nacht van vrijdag op zaterdag mis.



Door een combinatie van harde regen en wind stortte het dak gedeeltelijk in, waardoor ook de ramen zijn gesprongen. Eigenaar Reede vermoedt dat een kwart van zijn kraam is weggevaagd. "Ik denk dat dit me 20.000 tot 25.000 euro aan gederfde omzet kost", vertelt hij aan het Brabants Dagblad.

Bij de exploitant lopen de emoties hoog op. Hij heeft de kraam 35 jaar geleden zelf gebouwd. "De tranen staan in mijn ogen. Dit wil je nooit meemaken. Dit is mijn lust en mijn leven." De eetgelegenheid zou nog een week open zijn in de Brabantse stad. Voor de zekerheid is een deel van het plein zaterdag afgezet met hekken.