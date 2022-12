Plopsaland De Panne

Plopsaland schrapt vuurwerk vanwege harde wind

De geplande vuurwerkshow in Plopsaland De Panne gaat vannacht niet door. Eigenlijk zouden bezoekers van het Vlaamse pretpark om middernacht kunnen kijken naar een vuurwerkspektakel om het nieuwe jaar in te luiden. In verband met de harde wind is besloten om het onderdeel te schrappen.



Dat heeft Plopsa zojuist bekendgemaakt. "Opgelet: door de hevige wind is het vuurwerk helaas afgelast", luidt de boodschap. De rest van het programma blijft wel intact. Zo is om 20.20 en 23.20 uur de avondshow Luminaria te zien. Om 20.30 en 23.30 uur treden Samson & Marie op. Tussen 21.30 en 23.20 uur staat dj Zina op het podium.

Om 23.59 uur wordt afgeteld naar 2023, gevolgd door een nieuwjaarsfeest met dj's Kobe Ilsen en Viktor Verhulst. De feestavond duurt van 18.30 en 01.00 uur. Tot 23.30 uur zijn alle attracties geopend als de weersomstandigheden het toelaten, met uitzondering van Heidi The Ride, De Dierenmolen, #LikeMe Coaster en de waterattracties.



Slag om de arm

Voor de avondopening moeten aparte tickets gekocht worden. In de Benelux hebben drie andere attractieparken een vuurwerkshow voorbereid: de Efteling, Slagharen en Duinrell. Daar gaat het vuurwerk vooralsnog wel gewoon door, al houden de parken een slag om de arm vanwege het weer. In Slagharen en Duinrell zijn alleen verblijfsgasten welkom.