Efteling

Foto's: Efteling past sprookje van Vrouw Holle aan om verhaal duidelijker te maken

De Efteling heeft een aanpassing doorgevoerd bij het huisje van Vrouw Holle in het Sprookjesbos. In het originele verhaal worden twee meisjes overgoten met goud en pek. Om dat gedeelte van het sprookje uit te beelden, stroomt er sinds kort goud én pek onder twee deuren van het bouwwerk door.



Volgens de vertelling gaan de twee zussen Rita en Mina allebei in dienst bij Vrouw Holle, waar ze terechtkomen door in een put te vallen. Als dank voor haar harde werk wordt Rita na afloop met goud overgoten. Omdat Mina lui was en niets uitvoerde, kreeg zij in plaats daarvan pek over zich heen.

De subtiele verandering moet ervoor zorgen dat het sprookje "nog beter wordt uitgebeeld", vertelt een Efteling-woordvoerder aan Looopings. "De stromen met pek en goud, die ook voorkomen op de afbeeldingen van Anton Pieck in de put, maken het verhaal compleet."



Herbouw

In december 2019 werd het originele huisje van Vrouw Holle gesloopt omdat het gebouw in zeer slechte staat was. Door de coronacrisis duurde het tot april 2022 voordat de Efteling kon beginnen met de herbouw. Sinds eind september vorig jaar laat Vrouw Holle het weer dagelijks sneeuwen door haar kussen uit de schudden.