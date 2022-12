Efteling

Efteling-attractie Joris en de Draak weer open met één van de twee banen

De Efteling heeft houten achtbaan Joris en de Draak weer in gebruik genomen, maar voorlopig is slechts één van de twee banen operationeel. Bezoekers kunnen alleen een ritje maken in het Vuur-gedeelte. De parallel lopende Water-baan blijft nog dicht vanwege technische complicaties.



Joris en de Draak was maandenlang gesloten voor een renovatie, waarbij delen van de baan zijn vervangen. De dubbele bocht aan de kant van de Python heeft sindsdien een stalen rail. Vorige week zaterdag vond de heropening plaats, maar drie dagen later werden bij een inspectie onregelmatigheden aangetroffen. Sindsdien was de rollercoaster dicht.

De afgelopen dagen is hard gewerkt aan het nieuwe stalen gedeelte. Ook vonden er veel testritten plaats. Het heeft ertoe geleid dat de populaire attractie nu weer kan draaien, hetzij met een gehalveerde capaciteit. De Efteling weet nog niet wanneer ook de Water-baan weer toegankelijk zal zijn.



Niet kiezen

Een viertalig klapbord bij de ingang wijst bezoekers op de tijdelijke situatie. "Vandaag rijden alleen de Vuur-treinen (rood)", valt daar te lezen. "Je kunt niet kiezen voor de Water-treinen (blauw)." Bij de trappen richting het station staat een informatiebord met de tekst: "Er rijdt vandaag één trein. Je kunt niet kiezen in welke trein je zit."



Joris en de Draak werd dertien jaar geleden gebouwd door de Amerikaanse firma Great Coasters International, bijvoorbeeld ook de fabrikant van Troy in Toverland, Heidi The Ride in Plopsaland en Wodan in Europa-Park. Vergeleken met die banen is Joris en de Draak zonder meer een zorgenkindje: het afgelopen jaar stond de attractie zeer regelmatig stil door onvoorziene technische problemen. De langdurige onderhoudsperiode had daar verandering in moeten brengen.