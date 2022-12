DierenPark Amersfoort

Ontsnapte sneeuwuil uit DierenPark Amersfoort duikt op in Brabants dorpje

In DierenPark Amersfoort is enkele weken geleden een sneeuwuil ontsnapt. De dierentuin vermoedde dat het dier inmiddels dood zou zijn, maar deze week dook de vogel plotseling op in het Brabantse dorpje Berlicum. De uil heeft meer dan 50 kilometer afgelegd.



"Dat het een goede jager is blijkt uit de gans en twee eenden die de melder nu moet missen", meldt de plaatselijke dierenambulance op Facebook. Er was "een behoorlijke speurtocht" nodig om de eigenaar van het vermiste dier te vinden. Donderdagavond hebben medewerkers van de dierenambulance de sneeuwuil kunnen overdragen aan een verzorger van DierenPark Amersfoort.

Een woordvoerder van het dierenpark noemt het "wonderbaarlijk" dat het dier nog blijkt te leven. De uil zou ontsnapt zijn toen hij schrok van een handeling in zijn verblijf, aldus de voorlichter. "De eerste dagen is nog volop gezocht." Sneeuwuilen komen in Nederland niet in het wild voor.



Doodgeschoten

DierenPark Amersfoort heeft inmiddels een reputatie op het gebied van ontsnappingen. In november 2020 ontsnapten twee chimpansees, die vervolgens doodgeschoten moesten worden. Twee weken later wist een hyena te ontkomen. In september vorig jaar moesten bezoekers in veiligheid gebracht worden na de ontsnapping van twee wolven, waarvan er één overleed.



Volgens de woordvoerder is het toeval dat er nu wéér een bewoner heeft kunnen ontsnappen. Hij benadrukt dat er een groot verschil zit tussen sneeuwuilen en bijvoorbeeld chimpansees. Het park heeft de meest recente ontsnapping overigens niet in de openbaarheid gebracht totdat de dierenambulance aan de bel trok.