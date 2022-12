Walibi Holland

Video: dit is de kerstversie van Walibi-attractie Merlin's Magic Castle

Merlin's Magic Castle in Walibi Holland is deze kerstvakantie omgedoopt tot Merlin's Magic Christmas Castle. Speciaal voor winteropening Bright Nights kreeg de klassieke attractie een kerstthema, met een aangepaste programmering en nieuwe muziek. Ook het achtergrondverhaal is anders.



Normaal gesproken beleven bezoekers hoe tovenaar Merlijn de duistere machten uitdaagt, waardoor zijn burcht ondersteboven wordt gezet. Dit keer is Merlijn nergens te bekennen. Zijn brutale uiltje heeft het kasteel overgenomen voor een chaotisch en luidruchtig kerstfeest.

Het dier krijgt moeiteloos voor elkaar waar de tovenaar normaal gesproken hard voor moet werken: het laten draaien van de kamer. Kennelijk heeft de uil aan de glühwein gezeten, want het personage klinkt totaal anders dan gewoonlijk. De originele stem werd ruim twintig jaar geleden ingesproken door actrice Hetty Heyting. Nu heeft de vogel plotseling een schel stemgeluid met een plat accent.



Soundtrack

De soundtrack bestaat uit het instrumentale nummer All Aboard van componist Rob Scales, afkomstig van het album Simply Christmas van uitgever Twisted Jukebox. Merlin's Magic Christmas Castle is nog geopend tot en met zondag 8 januari. In het voorjaar keert Merlijn weer terug. Sinds 2020 is er ook een aangepaste show tijdens Halloween.