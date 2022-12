World Food Center Experience

Milieuorganisatie houdt bouw van nieuw voedselpretpark tegen

Er komt voorlopig geen nieuw pretpark rond voedsel. In de Gelderse gemeente Ede zou dit jaar de bouw van de World Food Center Experience starten, een attractie rond voeding. Stichting Milieuwerkgroepen Ede vreesde voor schade aan de natuur en stapte naar de rechter.



De Raad van State heeft de milieugroepering deze week gelijk gegeven. Bij het onderzoeken van de gevolgen voor de natuur gebruikte de gemeente namelijk een verouderde beoordelingsmethode. Daarom zet de bestuursrechter een streep door het bestemmingsplan dat de World Food Center Experience mogelijk zou maken.

De gemeente zal opnieuw onderzoek moeten doen. Eerder werd de komst van het belevingscentrum al vertraagd door een gebrek aan geld. Een deel van het investeringsbedrag wordt betaald door de gemeente, de provincie en het Rijk, maar er zal ook een aanzienlijk deel bekostigd moeten worden door het bedrijfsleven.



Onzeker

In een verklaring laten de initiatiefnemers blijken dat er vanwege het vernietigen van het bestemmingsplan wellicht helemaal geen World Food Center Experience meer komt. "Of en wanneer de bouw van de Experience wel door kan gaan, is onzeker", valt er te lezen.



"Dit maakt de bouw van de Experience onzeker en dat is zeer teleurstellend", liet projectdirecteur Marcel Goossens optekenen. "Samen met de gemeente zullen we kijken naar wat de exacte consequenties zijn." Volgens Goossens is het voedselthema juist relevanter dan ooit.



Efteling

Eerder werd gesproken over een oplevering in 2023. De laatste tijd hield men rekening met een opening eind 2024. Volgens de bedenkers kan de World Food Center Experience 300.000 bezoekers per jaar trekken. Eén van de partijen die meewerkt aan de plannen is de Efteling.