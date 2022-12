Efteling

Virtuele wachtrij bij Efteling-attractie Carnaval Festival is geen succes: 'Geen mens die het snapt'

De virtuele wachtrij bij Carnaval Festival in de Efteling is allesbehalve een succes. Het attractiepark experimenteert dit winterseizoen met een nieuwe manier van wachten bij de vrolijke darkride. Bezoekers plaatsen bij kaartautomaten of via de Efteling-app een reservering voor de attractie. Ze krijgen dan te horen wanneer ze mogen terugkomen.



Het idee is dat de fysieke wachtrij op die manier kort blijft. Wie van het verplichte systeem gebruikmaakt, kan in afwachting van het ritje andere dingen doen in de omgeving. Er gaan echter meerdere dingen mis. Zo kiezen de meeste bezoekers ervoor om pal voor de ingang van Carnaval Festival te wachten tot ze aan de beurt zijn.

Op die manier ontstaat een dubbele wachtrij: mensen wachten eerst tot ze naar binnen mogen. Daarna nemen ze pas plaats in de daadwerkelijke rij bij de attractie. Gisteren liep de fysieke wachtrij helemaal tot aan de Unox-kraam naast de Warme Winter Weide, zo'n 65 meter verderop.



Verwarring

Zo'n lange rij zorgt voor een hoop verwarring en frustratie. Wat doen passerende bezoekers die een tijdstip toegewezen hebben gekregen dat al is verstreken? Gaan ze in de rij staan, of dringen ze voor? En wat gebeurt er als nietsvermoedende voorbijgangers zonder reservering aansluiten in de rij, omdat ze simpelweg een ritje willen maken in Carnaval Festival?



Bij regen ontstaat een extra probleem: dan willen Efteling-bezoekers het liefst droog staan, maar de overdekte wachtrij van Carnaval Festival mogen ze zonder reservering niet in. Tot overmaat van ramp werkt ook de techniek niet mee. De afgelopen weken gebeurde het meermaals dat de Efteling-app liet zien dat de virtuele wachtrij actief was, terwijl het systeem in werkelijkheid uit stond en iedereen direct kon doorlopen, zonder reservering.



Drukke momenten

Er zijn geen duidelijke factoren die bepalen wanneer de virtuele wachtrij in werking is. De Efteling had aangekondigd dat het systeem de hele winter gebruikt zou worden op alle drukke dagen, maar ook op drukke momenten wordt het concept soms plots uitgeschakeld. De proef loopt officieel nog tot en met zondag 5 maart.



Efteling-fans hebben al geen vertrouwen meer in het project, zo laten ze in groten getale weten op social media. "Zeker wanneer er gelijktijdig een Jokie en Jet-show loopt, is het totale chaos op het plein met moeizame doorstroom tot gevolg", schrijft een ooggetuige op Twitter. "Dit was echt drama", concludeert een bezoeker. "Weg met dat systeem, werkt voor geen meter", zegt een ander.



Sarcastisch

"Efteling op z' best", reageert Arendo Geense cynisch. "Met dit weer moet je wachtrijen die overdekt zijn ook niet willen gebruiken natuurlijk", sneert Danny van der Weel van YouTube-kanaal Theme Park Science sarcastisch. "Virtuele wachtrij bij familieattracties: geen succes", concludeert Izaak van den Dries van fansite Eftelingsestraat.nl.



Efteling-liefhebber Roel zag een "hoop gehannes en onduidelijkheid bij veel mensen". "Met negen personen twee telefoons nodig en app geeft ook problemen bij een paar." Leon Prinsen: "Geen mens die het snapt... Afschaffen alstublieft. Gewoon ouderwets aansluiten is niks mis mee!" Kim Vosje: "Eén grote flop dat systeem. Mislukt."