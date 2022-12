BillyBird Park Hemelrijk

Brabants familiepark organiseert na drie jaar weer een nieuwjaarsduik

In het Brabantse pretpark BillyBird Park Hemelrijk vindt na drie jaar weer een nieuwjaarsduik plaats. De afgelopen twee jaarwisselingen ging het evenement niet door in verband met de coronapandemie. Op zondag 1 januari 2023 krijgen durfallen opnieuw de kans om het nieuwe jaar fris te beginnen.



BillyBird, gelegen in Volkel, verwacht enkele honderden deelnemers. Een entreeticket voor het park - inclusief de nieuwjaarsduik - kost 2,50 euro. Abonnementhouders zijn zonder bijbetaling welkom.

De duik, gesponsord door Unox, start om 15.00 uur. Wie durft mee te doen, ontvangt een Unox-muts en een officieel certificaat van deelname. Er wordt gezorgd voor winterse hapjes en drankjes in een verwarmde tent. Voor de duikers staat na afloop een kom erwtensoep klaar.



Kleedruimte

Evenementenlocatie de Feesterij fungeert als kleedruimte. Kinderen kunnen zich uitleven in één van de binnenspeeltuinen. Het wordt zondag naar verwachting zo'n 13 graden in Volkel, met kans op een bui.