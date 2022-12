Efteling

Efteling zet achtbaan stil nadat vrouw over omheining klimt

Een vrouw heeft woensdagmiddag voor een levensgevaarlijke situatie gezorgd bij achtbaan Baron 1898 in de Efteling. De bezoeker klom in de buurt van de rollercoaster over een omheining heen. Dat kan dramatische gevolgen hebben: als iemand geraakt wordt door een achtbaantrein, kan diegene het vaak niet navertellen.



Toen medewerkers de roekeloze vrouw rond 17.15 uur in het verboden gebied zagen lopen, is de attractie onmiddellijk stilgezet. Vervolgens werd de beveiliging opgeroepen, bevestigt een voorlichtster van de Efteling tegenover Looopings. Ingeschakelde beveiligers hebben de bezoeker kunnen verwijderen.

Vermoedelijk probeerde ze een voorwerp te pakken dat ze was verloren tijdens een ritje in de Baron. De Efteling-woordvoerster benadrukt dat dergelijk gedrag zeer onwenselijk en enorm risicovol is. Wie iets heeft laten vallen uit een attractie, kan zich melden bij het personeel. Overigens is het meenemen van losse voorwerpen in achtbanen sowieso niet toegestaan.