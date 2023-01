Attractie- en Vakantiepark Slagharen

Attractiepark Slagharen onthult eerste ontwerpen voor vernieuwde attractie Red Bandits Adventure

Attractiepark Slagharen presenteert vandaag de opvolger van de overdekte attractie Wild West Adventure. De bootjesdarkride wordt deze winter getransformeerd tot Red Bandits Adventure. In een duister westerndecor heeft boevenbende Red Bandits het voor het zeggen, blijkt uit enkele vrijgegeven ontwerpen.



De rode bandieten zijn al geruime tijd onderdeel van het entertainmentprogramma van Slagharen. Nu krijgen ze ook een eigen attractie. Hoewel de indeling en het transportsysteem van de attractie intact blijven, belooft Slagharen een "nieuwe beleving". Op sfeerimpressies prijken nieuwe decorelementen en personages.

Volgens het achtergrondverhaal zijn de Red Bandits op zoek naar nieuwe bendeleden. "Wie straks in een bootje stapt, trotseert verschillende gevaarlijke elementen die de Red Bandits als beproeving hebben geplaatst", aldus Slagharen. "Maar uiteindelijk loopt het avontuur anders dan gedacht."



Koepel

Wild West Adventure opende in 2000 in een grote koepel die eerder gebruikt werd als showarena. Mack Rides uit Duitsland leverde het ritsysteem. De originele decors waren van de hand van het verdwenen bedrijf Heimotion. Voor het renovatieproject is het Amsterdamse ontwerpbureau Leisure Expert Group ingeschakeld. De firma had al een link met het park: zusterbedrijf Aniba verzorgt al jaren de theatershows in Slagharen.



Voor Slagharen moet de opening van Red Bandits Adventure één van de hoogtepunten worden van een jubileumseizoen: het Overijsselse pretpark bestaat zestig jaar in 2023. Op dit moment is het park dicht vanwege de winterstop. Het nieuwe seizoen start op zaterdag 1 april. De openingsdatum van de vernieuwde attractie staat nog niet vast.