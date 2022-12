Walibi Belgium

Walibi Belgium viert afscheidsfeestje voor waterglijbaan

Een waterglijbaan in het zwemparadijs van Walibi Belgium wordt afgebroken. Bezoekers van het overdekte waterpark Aqualibi kunnen nog tot en met zondag 8 januari gebruikmaken van de glijbaan Zap. Ter gelegenheid van het afscheid wordt tot de sluiting dagelijks een afscheidsfeest gevierd.



Daarvoor is de waterattractie voorzien van verf en tape in fluorescerende kleuren, met teksten als "R.I.P. Zap". Ook hangen er slingers. Op een foto is te zien dat naam van de glijbaan met afwasbare verf op de rug van een bezoeker is gekliederd.

Volgens Walibi gaat Zap vanaf 9 januari met "een verdiend pensioen". "Tot en met 8 januari bouwen we elke avond, tussen 18.00 en 20.00 uur, een superklein afscheidsfeestje om je geliefde Zap vaarwel te zeggen."



Uitbreiding

Aqualibi is tijdens de kerstvakantie dagelijks geopend. Op vrijdag 30 december en vrijdag 6 en zaterdag 7 januari zijn er avondopenstellingen tot 22.00 uur. Daarna blijft het zwembad tot half februari dicht voor werkzaamheden. Daarnaast zal Aqualibi tussen eind augustus en half december niet toegankelijk zijn. Men investeert 20 miljoen euro in een uitbreiding en andere aanpassingen.