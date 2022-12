Walibi Holland

Winteropening Walibi Holland in eerste instantie zonder achtbaan Xpress

Lanceerachtbaan Xpress: Platform 13 is tot nu toe geen onderdeel van Walibi's allereerste winteropening. Eigenlijk zou de rollercoaster wel operationeel zijn tijdens de Bright Nights, maar op de eerste dagen van het winterse evenement stond de attractie stil. Vandaag kan de attractie weer open.



Eerder had Walibi aangekondigd dat er deze winter in principe vijf achtbanen geopend zouden zijn. Naast Xpress gaat het om Goliath, Condor, Speed of Sound en Untamed. De rollercoasters Lost Gravity en Drako blijven in de winter sowieso buiten gebruik. Toch heeft Xpress: Platform 13 dus nog niet gedraaid.

Dat heeft te maken met vocht en kou, weten betrokkenen. Een woordvoerder spreekt over "een langdurige storing". "Onze technische dienst doet er alles aan om de attractie zo snel mogelijk weer te openen." Naar verwachting gebeurt dat vanmiddag. Xpress werd gisteren nog toegevoegd aan de onderhoudspagina op de Walibi-site, met een "nader te bepalen" heropening.



Uit elkaar gehaald

Acht attracties zijn 's winters in ieder geval geen onderdeel van het attractieaanbod. Naast Drako en Lost Gravity moeten bezoekers frisbee The Tomahawk, treintje Walibi Express, enterprise G-Force, wildwaterbaan El Rio Grande, waterbaan Crazy River en watergevecht Splash Battle missen. G-Force is uit elkaar gehaald voor onderhoud.



Verder gebeurt het regelmatig dat attracties op Bright Nights-dagen vanwege de weersomstandigheden later opengaan. Het evenement duurt nog tot en met zondag 8 januari. Het park is dagelijks open van 12.00 tot 20.00 uur, met uitzondering van zaterdag 31 december en zondag 1 januari.