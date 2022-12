Efteling

Efteling-achtbaan Joris en de Draak weer dicht, enkele dagen na grote onderhoudsbeurt

Efteling-bezoekers kunnen tot nader order geen ritje meer maken in houten achtbaan Joris en de Draak. De dubbele rollercoaster ging afgelopen weekend open na een grootschalige renovatie, waarbij delen van de baan zijn vervangen. Sinds dinsdag is de attractie weer dicht.



Joris en de Draak was maandenlang buiten gebruik voor werkzaamheden. De Efteling had alles op alles gezet om ervoor te zorgen dat de populaire attractie operationeel zou zijn tijdens de drukke kerstvakantie. Dat lukte in eerste instantie, maar drie dagen na de heropening staat de achtbaan alweer stil.

Bij de opknapbeurt is de dubbele bocht aan de kant van de Python voorzien van stalen rails, zogeheten titan track. Door gebruik te maken van staal in plaats van hout zou er minder onderhoud nodig zijn. Nu zijn er juist problemen ontstaan met deze titan track.



Onderzoeken

"Tijdens de dagelijkse inspectie van Joris en de Draak zijn er afwijkingen gevonden aan gedeeltes van de baan die tijdens de afgelopen onderhoudsperiode vervangen zijn", legt een Efteling-woordvoerder uit. "We willen dit goed onderzoeken en werken hard aan een oplossing."



Voorbijgangers kunnen horen dat er gewerkt wordt. Op dit moment is niet duidelijk wanneer het euvel verholpen zal zijn. "We hopen de attractie zo snel mogelijk weer te kunnen openen voor onze gasten", vult de voorlichter aan. Bezoekers kunnen de officiële Efteling-app in de gaten houden om de actuele status te zien.