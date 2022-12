Efteling

Efteling kampt met leveringsproblemen voor oliebollen en champagne

De Efteling heeft er grote moeite mee om voldoende oliebollen en champagne te regelen voor oudejaarsavond. In een interne memo wordt gesproken over leveringsproblemen, waardoor voor een deel van de aanwezigen niet voldoende hapjes en drankjes beschikbaar zullen zijn.



Betalende bezoekers hoeven niet te vrezen. Het management heeft ervoor gekozen om geen oliebollen en champagne uit te delen aan personen die naar binnen komen met een gratis personeelsabonnement. Dat valt te lezen in een bericht dat aan werknemers is gestuurd.

"We merken dat veel producten nog steeds moeilijk, helemaal niet of heel laat leverbaar zijn", aldus de Efteling. "Dat geldt ook voor de bubbels en bollen die gasten met oud en nieuw bij de entree uitgereikt krijgen. We kiezen er daarom voor betalende gasten te voorzien van bubbels en oliebollen, waarmee we dan voor collega's met gratis personeelsabonnementen helaas te weinig voorraad hebben."



Uitverkocht

Het attractiepark viert op zaterdag 31 december oud en nieuw van 19.00 tot 01.00 uur, met extra entertainment en een vuurwerkshow om middernacht. De attracties gaan gewoon open. Alle beschikbare kaarten voor de speciale avondopening zijn inmiddels uitverkocht. De afgelopen twee jaarwisselingen ging het feest niet door vanwege de coronamaatregelen.