Wildlands Adventure Zoo Emmen

Foto's: ontdek Wildnights, het vernieuwde winter-evenement van Wildlands Emmen

Wildlands Adventure Zoo Emmen is deze winter ook 's avonds de moeite waard. In de kerstvakantie presenteert de Drentse dierentuin na enkele jaren afwezigheid weer het speciale winterse avondprogramma Wildnights, met lichtshows, foodtrucks, souvenirkraampjes en livemuziek. Het vernieuwde evenement duurt van 17.00 tot 21.00 uur. De drie attracties Artic 1, Rimbula River en Tweestryd zijn operationeel.



Dit keer wordt het Mondiala Plein bij de entree gebruikt voor een doorlopende muzikale lichtvoorstelling. Daar vindt rond sluitingstijd ook een aparte licht- en lasershow plaats. In themagebied Jungola komen bezoekers reusachtige blacklightdieren tegen. Voor kinderen is er blacklightschmink. De olifantenvallei en de tropische kas worden na zonsondergang op ingetogen wijze verlicht.

Het leeuwenverblijf in parkdeel Serenga is in de avond het toneel van de Serenga Fountains: 20 meter hoge fonteinen met muziek, lichteffecten en een videoprojectie op een watergordijn. Ook op een rotswand in de buurt van de nijlpaarden wordt een projectie vertoond. In themadeel Nortica is een kerstbomendoolhof aangelegd. Ook wordt met lichteffecten het noorderlicht gesimuleerd.



Zeeleeuwen

Vanwege het dag- en nachtritme van de dieren zijn niet alle bewoners te zien. Met een beetje geluk kunnen bezoekers 's avonds bijvoorbeeld wel aapjes, olifanten, ijsberen en zeeleeuwen spotten. Ook het overdekte speelparadijs Animazia blijft toegankelijk.



De winterse avondopenstelling duurt nog tot en met zondag 8 januari, met uitzondering van zaterdag 31 december en zondag 1 januari. Losse avondtickets kosten 15 euro op internet en 17,50 euro aan de kassa, als er nog voldoende plek is. Wie een regulier entreebewijs aanschaft voor overdag, mag 's avonds gewoon blijven.