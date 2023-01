Disneyland Paris

Video: uitbundig nieuwjaarsfeest met bijzondere shows in Disneyland Paris

Disneyland Paris heeft na twee stille coronajaren weer uitgepakt tijdens de jaarwisseling. Oud en nieuw werd gevierd met een speciaal evenement dat in het teken stond van exclusief entertainment. Om middernacht was het kasteel van Doornroosje het toneel van een gigantisch vuurwerkspektakel.



Daarvoor greep Disney terug op een geliefde klassieker: de oude vuurwerkshow Wishes - te zien tussen 2005 en 2007 - werd van stal gehaald. Voor de gelegenheid was de productie wel vernieuwd: men had videoprojecties, fonteinen en gigantisch veel vuurwerk toegevoegd. De voorstelling droeg dit keer de naam The Sparkling Wishes of Disney New Year's Eve.

Nog vóór middernacht had Disneyland al een verrassing in petto voor het publiek. 2023 staat in het teken van het honderdjarig bestaan van The Walt Disney Company, onder de noemer Disney100. Op oudejaarsavond werden de feestelijkheden officieel afgetrapt met een vier minuten durende projectieshow over Disney-magie, met het nummer When You Wish Upon a Star.



Big Hero 6

Om 20.30 uur konden bezoekers kijken naar de Ready for the Night Parade, waarvoor onder meer de wagens van de muzikale dansvoorstelling Dream and Shine Brighter werden gebruikt. Bekende Disney-personages kregen gezelschap van karakters die zich normaal gesproken niet laten zien in Parijs, zoals Lewis en Wilbur Robinson uit Meet the Robinsons, Angel en Pleakley uit Lilo & Stitch en Hiro Hamada en Baymax uit Big Hero 6.



Ondertussen klonk de oorwurm Ready for the Ride. Ook op een andere plek kwam een bijzonder personage voorbij: de Sultan uit Aladdin was onderdeel van een korte straatvoorstelling in themadeel Adventureland. Daar werden ook shows gegeven met de figuren uit Peter Pan en The Jungle Book.



Royal Disney Ball

De rest van het programma bestond uit de shows Minnie's Enchanted Wishes in Main Street U.S.A., Mickey's Fun Disco Party in Discoveryland, New Year's Eve Royal Disney Ball in Fantasyland, Goofy's Line Dance Party in Frontierland en een speciale versie van dronevoorstelling Disney D-Light, met dansers en Disney-figuren op de podia op Central Plaza.



Opvallend was dat de organisatie ervoor had gekozen om geen meet-and-greets aan te bieden. Het evenement in het Disneyland Park duurde van 20.00 tot 02.00 uur. De toegangsprijs bedroeg 109 euro. Alle tickets waren uitverkocht. Het naastgelegen Walt Disney Studios Park bleef zaterdagavond open voor bezoekers met een regulier entreebewijs.