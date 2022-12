Walibi Holland

Video: dit is er overdag te beleven bij Walibi's nieuwe winter-evenement Bright Nights

Bright Nights, de allereerste winteropenstelling van Walibi Holland, draait grotendeels om lichtshows. Toch is er ook vóór zonsondergang al een hoop te doen in het pretpark. Bezoekers kunnen overdag bijvoorbeeld al lasergamen, met droge sneeuw spelen, kerstbomen optuigen, knutselen en shows bekijken. De activiteiten zijn inbegrepen bij de entreeprijs.



Restaurant Club W.A.B. en het zalencomplex erachter werden omgedoopt tot Santa's Workshop. Brutale kerstelfjes - zogenaamde twaalfjes - maken er de dienst uit. Iedereen kan gratis lasergamen tussen de dennenbomen. Een verduisterde kamer ligt vol met droge nepsneeuw om in te spelen. Voor gezinnen met kinderen is er een grote knutselruimte met een barretje.

Naast de attractie Spinning Vibe werd een podium neergezet voor wedstrijdjes Speed Tree Decorating. Deelnemers krijgen de opdracht om binnen een halve minuut een kerstboom zo mooi mogelijk op te tuigen. Dat staat garant voor een flinke portie chaos. De winnaar ontvangt een prijs, de verliezer krijgt een troostprijs.



Uiltje

Normaal gesproken speelt tovenaar Merlijn de hoofdrol in de attractie Merlin's Magic Castle. Hij is vanwege de feestdagen even niet thuis. Dat gaf zijn brutale uiltje de kans om de middeleeuwse burcht over te nemen. Het onrustige dier zet het kasteel letterlijk en figuurlijk op zijn kop tijdens een luidruchtig kerstfeest, onder de noemer Merlin's Magic Christmas Castle.



De Walibi-mascotte heeft voor de gelegenheid een groene broek en een foute kersttrui aangetrokken. Hij speelt twee keer per dag de hoofdrol in de kindervoorstelling Walibi's After Christmas Party, samen met de Kerstman. Beide karakters zijn op verschillende plekken in het park te ontmoeten voor een foto.



Main Street

Twaalfjes bevolken ook kindergebied Walibi Play Land, waar ze spelen met de aanwezige kleintjes. In themagebied Wilderness proberen vader en moeder Ice het bevroren hart van hun dochter te ontdooien. Wie door de Main Street wandelt, kan het regelmatig zien sneeuwen. En uiteraard klinkt in het hele park voortdurend kerstmuziek.