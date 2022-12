Walibi Holland

Walibi Holland licht tipje van de sluier op over thema nieuwe achtbaan 2023

Walibi Holland opent in 2023 een nieuw themagebied met een achtbaan. Tijdens winteropening Bright Nights licht het pretpark alvast een tipje van de sluier op over de uitbreiding. Kinderen kunnen meedoen aan een kleurwedstrijd die in het teken staat van de rollercoaster.



Ze krijgen de opdracht om zelf een terreinauto te ontwerpen. Het nieuwe gedeelte, dat de titel Speed Zone Off-road draagt, staat in het teken van terreinwagens en onverharde wegen. Walibi spreekt over "een nieuwe achtbaan speciaal voor families met stoere kinderen". Er is ook al een logo.

Speed Zone Off-road wordt onderdeel van de bestaande Speed Zone, waar nu de attracties Goliath, G-Force en Space Shot te vinden zijn. Het gebied komt te liggen op de oude plek van de kartbaan. Inmiddels zijn de funderingen voor de achtbaanpilaren al gestort. Wie over de bouwschuttingen tuurt, kan het baanverloop en het toekomstige station al herkennen.



Fietsmolen

Naar verwachting vindt op vrijdag 7 april 2023 de officiële opening plaats. Het is overigens voor het eerst dat Walibi zelf toegeeft dat er een achtbaan gebouwd gaat worden. Dat nieuws lekte weken geleden al uit via Looopings. Het betreft een junior coaster van de Italiaanse fabrikant Zamperla. Verder bestelde het park een Zamperla-fietsmolen en dansende fonteinen.