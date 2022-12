Attractiepark Toverland

Toverland plaatst aankondigingsbord voor vier nieuwe attracties

Toverland wijst bezoekers vanaf nu op de nieuwe attracties die aankomend jaar opengaan. Bij de ingang van themagebied Avalon is een groot aankondigingsbord neergezet. "Four new rides", valt er te lezen. Daaronder staan ontwerpen van de attracties in kwestie, met het attractietype erbij.



Dat zijn parachutetoren Dragonwatch, vliegtuigmolen Pixarus, rondrit Garden Tour en kindercarrousel Jumping Juna. "Volg ons tijdens ons nieuwe avontuur", luidt de begeleidende tekst, die ook vertaald is in het Duits en Engels. Een QR-code verwijst naar de webpagina toverland.com/nieuw2023, waar het pretpark geïnteresseerden op de hoogte houdt van de ontwikkelingen.

Avalon opende in 2018 met twee attracties: wing coaster Fenix en boottocht Merlin's Quest. Achteraf gezien was het parkdeel in de ogen van Toverland toch niet compleet genoeg. Wanneer de toevoegingen opengaan, is nog niet bekendgemaakt. Tijdens de bouwwerkzaamheden blijft achtbaan Fenix regelmatig noodgedwongen dicht. In de kerstvakantie is de attractie wel operationeel.