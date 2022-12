Walibi Holland

Video: Walibi-mascotte viert feest met de Kerstman in nieuwe kindershow

In Walibi Holland is deze kerstvakantie twee keer per dag een nieuwe kindershow te zien. Daarin organiseert de gelijknamige mascotte van het pretpark een feest voor de Kerstman en zijn elfjes, die tijdens de kerstdagen zwaar werk hebben verricht. Eén van de elfjes dreigt roet in het eten te gooien.



Toeschouwers leren dat brutale elfjes, die niet doen wat de Kerstman zegt, twaalfjes worden genoemd. Als een twaalfje uit onvrede de kerstdecoraties omgooit en de elektriciteitskabel doorknipt, staat het hele feest op losse schroeven. Er is kerstmagie nodig om het verhaal tot een goed einde te brengen.

De voorstelling wordt Walibi's After Christmas Party genoemd. Tijdens het nieuwe winter-evenement Bright Nights, dat nog loopt tot en met zondag 8 januari, is de productie om 13.30 en 15.30 uur te zien op het hoofdpodium bij reuzenrad La Grande Roue.



Kangoeroe

De mascotte van het attractiepark kreeg vorig jaar een ander uiterlijk. Het is voor het eerst dat de huidige versie van de bekende oranje kangoeroe een volwaardige eigen show heeft.