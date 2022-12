Efteling

Bordje legt Efteling-bezoekers uit waarom tassen mee kunnen in de achtbaan

Bezoekers van de Efteling hebben er soms moeite mee om hun bagage mee te nemen in een achtbaan. Sommige waaghalzen vrezen dat tassen tijdens een heftige rit uit het karretje zullen vallen. Een nieuw bordje bij de Python legt uit waarom ze daar niet bang voor hoeven te zijn.



Hoewel de Python vier inversies telt, zullen tassen niet wegvliegen. "Plaats je bagage bij je voeten", valt te lezen op het viertalige bord, dat eerder deze maand verscheen. "Door de g-kracht blijft je tas bij je voeten staan." Daaronder staat een afbeelding die de natuurwet moet uitbeelden, met een looping en twee tassen.

De Efteling begon in het najaar van 2018 met het testen van de bagageregel, in de hoop dat het de capaciteit van attracties ten goede zou komen. Inmiddels is de richtlijn definitief ingevoerd bij alle rollercoasters, met uitzondering van Baron 1898. Losse voorwerpen, zoals telefoons, sleutelbossen en portemonnees, moeten wel altijd elders opgeborgen worden.