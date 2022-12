Plopsaland De Panne

Eerste kerstshow met Samson & Marie deze week in Plopsaland

Studio 100 zet een traditie voort. In Plopsaland De Panne is deze week voor het eerst de kerstshow van Samson & Marie te zien. Tussen 1991 en 2019 had de bekende pratende hond jaarlijks zijn eigen muzikale kerstvoorstelling met zijn toenmalige baasje Gert Verhulst. Sinds dochter Marie het stokje heeft overgedragen, stond er nog geen kerstshow op de planken.



Dat had alles te maken met de coronacrisis. Nu de coronamaatregelen achter de rug zijn, keert het concept terug met Samsons nieuwe baasje. Maandag 26 december vond de première plaats in het Proximus Theater van Plopsaland. Daar zijn ook vandaag en morgen nog voorstellingen. Er moeten aparte tickets voor gekocht worden.

Maandag 2 januari verhuist de productie naar de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. In het laatste weekend van de kerstvakantie - zaterdag 7 en zondag 8 januari - zijn er shows in het Trixxo Theater in Hasselt. Overigens heeft de Plopsa Group in beide steden ook een eigen pretpark: Plopsa Station Antwerp en Plopsa Indoor Hasselt.



Burgemeester

Marie krijgt in de voorstelling gezelschap van oudgedienden Walter De Donder (Burgemeester), Koen Crucke (Alberto Vermicelli) en Walter Baele (Eugène Van Leemhuyzen). Vader Verhulst schreef het scenario.



Voor het verhaal werd teruggrepen op een oude show van Samson & Gert: Sponkie het Spookje uit 2002. Eind februari komt de show ook naar twee Nederlandse theaters, in Roosendaal en Rotterdam.