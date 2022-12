Furuvik

Ontsnapping chimpansees kost ook andere dieren het leven

De ontsnapping van een groep chimpansees in een Zweeds attractie- en dierenpark krijgt nog een staartje. In pretpark Furuvik werden eerder deze maand drie chimpansees doodgeschoten nadat ze ontsnapten uit hun verblijf. Een vierde overleed later. Nu blijkt dat er nog meer dieren in het park het loodje hebben gelegd tijdens het voorval.



Na de ontsnapping was dagenlang sprake van chaos en paniek in Furuvik. Het lukte medewerkers niet om de nog levende chimpansees vast te zetten. Ze liepen geruime tijd los door het apenhuis, zonder dat verzorgers bij ze in de buurt konden komen. Tijdens die tumultueuze momenten stierven meerdere andere bewoners.

Volgens Furuvik zijn in ieder geval twee vogelspinnen, zes slakken en een aantal vissen overleden. Een moerasschildpad moest worden geëuthanaseerd vanwege bijtwonden van een chimpansee. Het management meldt dat het wel goed gaat met andere apen in hetzelfde complex: pinchéaapjes, goudkopleeuwaapjes en dwergzijdeaapjes. Dat geldt ook voor slangen en leguanen.



Veiligheidsprotocol

Het incident in het Zweedse park moet de komende tijd grondig onderzocht worden. De directie heeft al meermaals excuses aangeboden voor de ontstane situatie. Men geeft toe dat het veiligheidsprotocol ernstig tekortschoot. Directrice Sandra Wilke blijft benadrukken dat het neerschieten van de ontsnapte apen noodzakelijk was om de veiligheid van aanwezige medewerkers te kunnen garanderen.



Eigenlijk zou het onderzoek uitgevoerd worden door accountantskantoor KPMG. Toen bleek dat Furuvik-eigenaar Parks and Resorts Scandinavia banden heeft met KPMG, is de opdracht weer ingetrokken. Het park wil de schijn van partijdigheid voorkomen. Er wordt nog gezocht naar een volledig onafhankelijke firma.