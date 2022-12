DierenPark Amersfoort

DierenPark Amersfoort presenteert acht Warme Winteravonden met extra activiteiten

DierenPark Amersfoort is op acht avonden in de kerstvakantie tot 20.00 uur geopend. Onder de noemer Warme Winteravonden wordt vanaf 15.00 uur gezorgd voor extra activiteiten en entertainment. De dierentuin belooft een "park vol duizenden lampjes, kerstbomen en zelfs sneeuw".



Het aantal avonden werd verdubbeld ten opzichte van de vorige editie, in december 2019. De afgelopen twee jaar waren er geen winteravonden door de coronacrisis. Dit keer vindt het evenement plaats van dinsdag 27 tot en met vrijdag 30 december en van dinsdag 3 tot en met vrijdag 6 januari.

"Zodra de avond valt ontdek jij dat Koning Winter het Amersfoortse bos heeft omgetoverd tot een magisch winterwoud", laat DierenPark Amersfoort weten. "Geniet tijdens jouw winterwandeling van stamppotten en oliebollen en swing je warm op de livemuziek.?" Op het berberapenverblijf zijn videoprojecties van pinguïns te zien.



Lichtjestrein

In themagebied het Woud leren bezoekers met behulp van effecten meer over de Nederlandse natuur in de winter. Bij de entree worden gratis winterspeurtochten uitgedeeld. Treintje Berenboemel is omgedoopt tot Lichtjestrein. Er zijn ook kampvuren, foodtrucks en een nostalgische snoepkraam.