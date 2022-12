Walibi Holland

Bright Nights van start: Walibi Holland pakt uit met spectaculaire lichtshows

Tijdens het nieuwe winter-evenement Bright Nights worden bezoekers van Walibi Holland getrakteerd op tal van lichtshows. Het pretpark verandert 's avonds in een groot lichtfestival met lichtsculpturen, lichteffecten, muzikale licht- en laserspektakels, een zangshow en straattheater. De shows bij reuzenrad La Grande Roue springen het meest in het oog.



Het rad is tussen 16.30 en 20.00 uur doorlopend het decor van lichtvoorstellingen op muziek, met nummers als Beuk De Ballen Uit De Boom van Snollebollekes en All I Want For Christmas Is You van Mariah Carey. Daarvoor zijn ook lasers geïnstalleerd in sommige gondels.

Het podium voor het reuzenrad wordt om 18.30 en 19.15 uur gebruikt voor de zang- en dansvoorstelling Shine. De productie begint met Wit Licht van Marco Borsato. Daarna komen liedjes voorbij die verschillende seizoenen moeten uitbeelden: carnaval, de zomer, Kerstmis en Nieuwjaar.



Knoppen

Verspreid over themadeel Wilderness staan meerdere knoppen waarmee passanten effecten kunnen activeren. Ook komen bezoekers er - net als overdag - de familie Ice tegen, die zich 's avonds bezighoudt met het ophangen van wensen in een verlichte wensboog. In de buurt van achtbaan Untamed is een act met levende spiegels te zien.



Onder de noemer Rides & Lights hebben ook bestaande attracties een bijpassend thema gekregen. Zo zorgde men voor lichtshows bij boomerang coaster Speed of Sound en suspended coaster Condor. Oldtimerbaan Le Tour des Jardins werd tijdelijk Tour de Noël, terwijl bij botsauto's Tequila Taxi's en Mini Taxi's discolampen staan. Vrijevaltoren Space Shot kleurt afwisselend groen en rood.



Tweede editie

Het nieuwe evenement werd ontwikkeld door het team dat gewoonlijk verantwoordelijk is voor de populaire Halloween Fright Nights. De regie van het Bright Nights-entertainment is in handen van Mart van den Hout, terwijl Scott Bravenboer zich bezighield met de lichtshows. Men heeft al besloten dat er volgend jaar sowieso een tweede editie komt.



De bezoekersaantallen zijn vooralsnog onvergelijkbaar met die van de Fright Nights. Op de eerste winterse openingsdag - maandag 26 december - verwelkomde Walibi zo'n 1300 gasten. Een dag later haalde het park ongeveer het dubbele daarvan. De wachttijden vallen dan ook mee. Tijdens de halloweenperiode zijn dagen met 19.000 bezoekers geen uitzondering.



30 euro

Walibi Holland is deze kerstvakantie nog dagelijks geopend tot en met zondag 8 januari, met uitzondering van zaterdag 31 december en zondag 1 januari. De Bright Nights duren van 12.00 tot 20.00 uur. Overdag staan er al verschillende acts op het programma, waaronder een kindershow. De reguliere entreeprijs bedraagt 30 euro. Online zijn goedkopere tickets verkrijgbaar.