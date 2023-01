Attractiepark Toverland

Toverland klaagt over dronepiloot, maar attractiepark hield zich zelf niet aan de droneregels

Toverland heeft met een drone gevlogen terwijl dat niet was toegestaan. Dat bevestigt een voorlichtster van het attractiepark aan Looopings. Vorige maand had het park nog commentaar op een pretparkfan die met zijn drone langs de randen van Toverland vloog. De hobbyist deed juridisch gezien niets fout, maar Toverland zelf dus wel.



Het themapark in Sevenum vroeg dronepiloot Nick Ringelberg in december om geen foto's meer te maken van de bouwwerkzaamheden in Avalon, uit angst dat de liefhebber iets zou onthullen dat nog niet bekendgemaakt was. Ringelberg reageerde dat hij volledig legaal bezig was en niet van plan was om te stoppen. De man voldoet aan de wetgeving voor dronevliegers.

Opvallend genoeg ging Toverland zelf eerder meermaals de mist in met de landelijke droneregels, zo ontdekte Looopings. In Nederland is het op dit moment niet toegestaan om later dan een kwartier na zonsondergang te vliegen, tenzij de bestuurder van de drone een speciale ontheffing heeft verkregen van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).



Promotievideo's

Toverland gebruikte afgelopen jaar meermaals een drone na dat moment, in het pikkedonker: voor promotievideo's van muziekfestival Toverland Live in mei, de Halloween Nights in oktober en winteropening Winter Feelings in december. Het park beschikte toen níet over de benodigde ontheffing.



Toverland was wel op de hoogte van de regels, laat de woordvoerster desgevraagd weten. Toch ging de drone in het donker meermaals de lucht in. "Dit waren lastminutebeslissingen waarbij we de risico's goed hebben afgewogen en waarbij de veiligheid van onze bezoekers vooropstond", legt ze uit.



Boete

"De opnames zijn gemaakt door een gecertificeerde dronepiloot met de juiste dronevoorzieningen. Het betrof steeds hooguit enkele minuten. Ook waren er spotters aanwezig om de drone extra goed in de gaten te houden." Ondanks alle maatregelen zat Toverland juridisch gezien dus fout. In Nederland staat daar officieel een boete op van 1600 euro per overtreding. Een drone kan ook in beslag genomen worden.