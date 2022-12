Smakenrad

Foto's: dit is het 70 meter hoge Smakenrad dat vrijdag vastliep

Het Smakenrad in Enschede staat tot nader order stil. Vrijdagavond rond 23.00 uur liep het 70 meter hoge reuzenrad plotseling vast. Het duurde zo'n twee uur totdat iedereen de attractie veilig had verlaten. Maar wat is het Smakenrad precies? Een uitgebreide fotoreportage brengt de trekpleister in beeld.



Het idee voor het Smakenrad, waar bezoekers kunnen eten en drinken terwijl ze van het uitzicht genieten, ontstond tijdens de coronacrisis in 2020. De firma Foodtastic van Bram Verleg en Laura van Haren huurde een bestaand rad om Nederlanders ondanks de coronamaatregelen toch een culinair uitje voor te kunnen schotelen.

In de zomer van 2020 ging het concept in première in Den Bosch. Wegens succes werd het Smakenrad later ook gepresenteerd in Enschede, Amsterdam, Breda en Groningen. Na de coronaperikelen bleef Foodtastic geloven in het idee. Daarom kwam er dit jaar een volledig nieuw rad van maar liefst 70 meter hoog, gefabriceerd door het Nederlandse bedrijf KMG Rides.



Tweegangendiner

Sinds dinsdag 13 december is het mogelijk om al draaiend te ontbijten, lunchen, dineren en borrelen in het Volkspark in Enschede. KMG is de hoofdsponsor: het logo van de firma komt op verschillende plekken terug. Voor een tweegangendiner van ongeveer twee uur moet 39,75 euro neergeteld worden. Een ontbijt kost 28,75 euro per persoon, een lunch 27,75 euro. Wie kiest voor koffie met een lekkernij is 14,75 euro kwijt.



Daarnaast is er een high tea voor 34,75 euro een borrel - met één drankje - voor 14,75 euro. Ter plekke kan voor 24 euro nog een borrelplank bijbesteld worden. De prijs van een kaasplankje bedraagt 15,50 euro. Voor 8 euro is het mogelijk om een losse rit te maken, zonder eten of drinken. Bij de ingang van het Smakenrad bevindt zich een ruime overdekte loungeruimte.



Kou

De gondels zijn voorzien van glas, maar ze zijn niet helemaal dicht: de kou komt - zeker op grote hoogte - door de spleten naar binnen. Om die reden werden kleine verwarmingsunits in de bakjes geïnstalleerd. Bovendien krijgen bezoekers indien gewenst dekentjes mee. Toch blijft het bij winterse temperaturen verstandig om warme kleding te dragen.