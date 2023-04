Phantasialand

Phantasialand-ticket kost dit jaar maximaal 71 euro per dag

Phantasialand vraagt dit jaar maximaal 71 euro voor een entreebewijs. De online toegangsprijs wisselt in 2023 tussen 54 euro en 61 euro, afhankelijk van de verwachte drukte. Wie pas op de dag zelf beslist om langs te komen, betaalt nog een zogenaamde Same Day-Ticket-toeslag van 10 euro per persoon.



Dan kost een Phantasialand-kaartje 64 euro op rustige dagen en 71 euro op populaire dagen. Afgelopen winter bedroeg de toeslag nog 8 euro per ticket. Destijds was de maximale entreeprijs 65 euro. Online werden toen tickets verkocht voor 57 euro.

In 2020, toen flying coaster F.L.Y. openging, kostte een dagje Phantasialand nog maximaal 52,50 euro: 18,50 euro minder dan nu. Het hoogste tarief is in drie jaar tijd dus met 35 procent gestegen. In de tussentijd opende het Duitse pretpark geen grote nieuwe attracties.