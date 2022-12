Kermis

Pechvogels zitten vast in 70 meter hoog reuzenrad Enschede

Een bezoek aan het zogeheten Smakenrad in Enschede is voor tientallen bezoekers uitgelopen op een deceptie. Door een technisch mankement kwam het 70 meter hoge reuzenrad zaterdagavond omstreeks 23.00 uur stil te staan. Zo'n dertig inzittenden konden op dat moment geen kant op. Pas rond 01.00 uur stond iedereen weer met beide benen op de grond.



Door het defect was het gloednieuwe rad plotseling met geen mogelijk meer in beweging te krijgen. In eerste instantie konden alleen de gezelschappen in de onderste gondels uitstappen. Hulpdiensten kwamen met veel materiaal ter plaatse. Zij bereidden zich voor op een grootscheepse reddingsoperatie.

Brandweerlieden stonden klaar met een hoogwerker. Ook werden uit voorzorg meerdere ambulances opgeroepen. Van grote paniek was geen sprake, meldt dagblad Tubantia. Gasten werden via een telefoonverbinding in de 45 bakjes op de hoogte gehouden van de situatie.



Geen gewonden

Uiteindelijk lukte het om de attractie alsnog in beweging te krijgen, hetzij met een lager tempo. Er vielen geen gewonden. Betrokkenen klaagden vooral over de ijzige kou in de gondels. Twee personen die zich niet lekker voelden, zijn ter plekke nagekeken door verpleegkundigen. Ze hoefden niet naar het ziekenhuis gebracht te worden.



Het Smakenrad fungeert als een draaiend restaurant, waar bezoekers kunnen ontbijten, lunchen, dineren of borrelen met uitzicht over Enschede. Over de oorzaak van de storing is nog niets bekend. De Nederlandse fabrikant KMG Rides doet daar momenteel onderzoek naar.



Coronatijd

Het Smakenrad-concept werd gelanceerd in coronatijd, toen de horecasector gebukt ging onder beperkingen. Het initiatief bleek zo'n succes dat de bedenkers besloten om het idee na de coronacrisis nieuw leven in te blazen. Bij attractiebouwer KMG werd een nieuw rad besteld, dat op dinsdag 13 december in gebruik is genomen in het Enschedese Volkspark.



Volgens KMG gaat het om het grootste transportabele reuzenrad ter wereld. De firma ontwikkelt normaal gesproken voornamelijk spectaculaire thrillrides. De opening vond enkele dagen later plaats dan gepland, omdat bij de opbouw vertraging was ontstaan. Het is de bedoeling dat Smakenrad blijft staan tot en met zondag 8 januari.