Efteling

Video: medewerkers van Efteling-attractie Max & Moritz komen met eigen kerstgroet

De medewerkers van familieachtbaan Max & Moritz in de Efteling hebben een eigen kerstboodschap opgenomen. In een vijftig seconden durend filmpje is te zien hoe Efteling-werknemers met kerstmutsen op plaatsnemen in de karretjes van de rollercoaster. Daarna beleven ze een doldwaze rit, alsof ze in een arrenslee zitten.



Op de achtergrond klinkt het kerstnummer Sleigh Ride van The Ronettes. "Team Max & Moritz wenst iedereen prettige feestdagen en een gelukkig 2023", verschijnt na afloop in beeld.

De vrolijke video werd geregisseerd en geproduceerd door één van de personeelsleden. Collega's hebben de kerstboodschap vervolgens gedeeld op hun eigen socialmediakanalen. Het gaat om een eigen initiatief van de medewerkers.