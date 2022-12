Pairi Daiza

Woordvoerster Pairi Daiza wint The Voice van Vlaanderen 2022: 'Is het geen foutje?'

Dierentuin Pairi Daiza is in de feeststemming. Louise Goedefroy (25), de woordvoerster van het Belgische dierenpark, werd vrijdagavond uitgeroepen tot The Voice van Vlaanderen 2022. Tot haar eigen verbazing won de voorlichtster de talentenjacht op tv-zender VTM.



Goedefroy combineerde haar werk voor Pairi Daiza het afgelopen jaar met haar optredens in The Voice. Dat bracht haar tot de finale van de zangwedstrijd. Tijdens de live-uitzending bracht de zangeres onder andere I Will Surive van Gloria Gaynor en Crazy van Aerosmith ten gehore.

Uiteindelijk ging ze dus met de overwinning naar huis. Na de bekendmaking kon de winnares haar oren in eerste instantie niet geloven. "Heel raar", stamelde ze. "Het is echt ongelofelijk, zo raar. What the hell? Is het geen foutje?" Goedefroy wint 25.000 euro.



Tournee

Haar collega's bij Pairi Daiza, die afgelopen week veel reclame voor haar maakten, reageren verheugd op het nieuws. "Bedankt aan alle vrienden van Pairi Daiza die hielpen om haar droom waar te maken", meldt de dierentuin op Facebook. "Ons park wordt groter en prachtiger dankzij de talenten die er werken." Of Goedefroy werkzaam blijft bij Pairi Daiza, is afwachten. Ze droomt naar eigen zeggen van een tournee.