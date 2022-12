Efteling

Foto's: Efteling-bezoekers klimmen over bankje om droge voeten te houden

Harde regen heeft vrijdag op sommige plekken voor wat wateroverlast gezorgd in de Efteling. Zo ontstond een grote regenplas op het pad tussen Baron 1898 en De Vliegende Hollander. Dankzij een doodeenvoudige oplossing kregen Efteling-bezoekers het voor elkaar om toch droge voeten te houden.



Iemand was op het idee gekomen om een bankje, dat in de buurt stond, in het water te zetten. Het meubelstuk werd vervolgens veelvuldig gebruikt om overheen te klimmen. Op die manier bereikten bezoekers alsnog droog de overkant, als ware het een obstakelparcours.

Het zorgde vrijdagmiddag voor een komisch beeld. Toen medewerkers het tafereel ontdekten, is het pad alsnog afgesloten en werd het bankje weer weggehaald. Men vreesde voor gevaarlijke situaties door bezoekers die halsbrekende toeren uithaalden.



Onderhoudsbeurt

Ondanks de regen konden de buitenattracties operationeel blijven. Zo waren Max & Moritz, Baron 1898, De Vliegende Hollander, de Python en de Piraña gewoon in bedrijf. Morgen gaat ook houten achtbaan Joris en de Draak weer open na een grote onderhoudsbeurt.