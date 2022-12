Fun & Entertainment Center Sevenum

Limburgs entertainmentcomplex toont beelden van brandschade

Een grote brand heeft voor veel schade gezorgd in Fun & Entertainment Center Sevenum. Het Limburgse entertainmentcomplex, waar in november een brand uitbrak, laat voor het eerst beelden zien van het beschadigde interieur. Over de wederopbouw is nog veel onduidelijk, zo laat het management weten.



"Van de buitenkant lijkt de schade mee te vallen, maar binnen is deze enorm", valt te lezen op de Facebook-pagina van het centrum. Fun & Entertainment Center Sevenum huisvestte kinderspeeltuin Mattel Play Sevenum, gamewereld The Portal Action House, bowlingbaan FEC Bar & Balls en een ABC Restaurant.

"The Portal, Mattel Play en Bar & Balls zijn het zwaarst getroffen door de brand. Over de wederopbouw van deze concepten en hoe dit eruit gaat zien, kunnen we helaas nog niets zeggen." Foto's brengen een deel van de schade in beeld.



Eerste kwartaal

Op dit moment wordt hard gewerkt om in ieder geval het restaurant zo snel mogelijk weer in gebruik te kunnen nemen. "Hier is de schade gelukkig beperkt gebleven." Men verwacht in het eerste kwartaal van 2023 weer bezoekers te kunnen verwelkomen. "De exacte datum hopen we snel met jullie te kunnen delen."