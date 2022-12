PortAventura World

PortAventura neemt opnieuw een extern hotel over

PortAventura World wordt steeds aanweziger aan de Spaanse kust. De toeristische trekpleister in Salou heeft opnieuw een extern hotel overgenomen, buiten de grenzen van het pretparkresort. Afgelopen voorjaar werd al bekend dat PortAventura voortaan een hotel runt in de naburige gemeente Vila-seca, op zo'n 2 kilometer van het attractiepark.



Nu is duidelijk dat PortAventura ook een viersterrenhotel in Salou heeft gekocht. Volgens regionale media werd er 18 miljoen euro voor neergeteld. Het gaat om Hotel Piramide Salou, dat voorheen onderdeel was van de keten MedPlaya Hotels.

Het complex telt 230 kamers, een buitenzwembad, een restaurant en een bar. PortAventura World ligt op ongeveer tien minuten rijden of 25 minuten lopen. Het is de bedoeling om zo'n 4 miljoen euro te investeren in een opknapbeurt, alvorens het hotel officieel onderdeel wordt van het PortAventura-portfolio.



Verwijderd

Inmiddels is Hotel Piramide Salou verwijderd van de website van MedPlaya. In PortAventura World zelf liggen zes themahotels: PortAventura, Caribe, El Paso, Colorado Creek, Gold River en Mansion de Lucy. Het management heeft eveneens interesse in het overnemen van een in de buurt gelegen waterpark.