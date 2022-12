Walibi Holland

Walibi Holland opent in de kerstvakantie voor Bright Nights: de eerste beelden

Walibi Holland staat aan de vooravond van een bijzonder evenement. Voor het eerst in de geschiedenis van het attractiepark gaan de poorten 's winters openen. Morgen - maandag 26 december 2022 - wordt het startschot gegeven voor de winteropenstelling Bright Nights - Rides & Lights. Sinds het einde van het halloweenperiode heeft het pretpark een aanzienlijke gedaantewisseling ondergaan.



Pompoenen, hooibalen en horrordecors maakten de afgelopen weken plaats voor kerstbomen, cadeautjes en ontelbaar veel lampjes. De Bright Nights staan in het teken van lichtshows en extra entertainment, waaronder veel straattheater. Foto's van een try-out-avond op vrijdag 23 december laten zien wat het publiek van de winteropening kan verwachten.

Hoewel het evenement dus pas van start gaat ná Kerstmis, heeft Walibi volledig ingezet op het kerstthema. Bezoekers kunnen op verschillende plekken de Kerstman ontmoeten, die in het park stelselmatig Santa wordt genoemd. Hij komt ook voor in een show op het hoofdpodium bij het reuzenrad. Om 13.30 en 15.30 uur wil mascotte Walibi een feest organiseren, maar hij wordt dwarsgezeten door twaalfjes: brutale kerstelfjes.



Discobollen

Op hetzelfde podium vindt om 18.30 en 19.15 uur de muzikale voorstelling Shine plaats. Daarvoor werd het reuzenrad voorzien van lasers. De overdekte Hall of Fame bij achtbaan Xpress: Platform 13 hangt vol met discobollen. Tegenover Splash Battle worden voorbijgangers uitgedaagd om mee te doen met Speed Tree Decorating: een kerstboom optuigen in dertig seconden.



Restaurant Club W.A.B. en het BizNiz Center zijn omgebouwd tot Santa's Workshop. Bezoekers kunnen er lasergamen en met droge sneeuw spelen. Voor kinderen zijn er knutselactiviteiten, onder begeleiding van de twaalfjes. Laatstgenoemde figuren laten zich ook zien in kindergebied Walibi Play Land, dat is voorzien van felgekleurde kerstlampjes. Beelden van oude mascottes kregen winterse outfits aan.



Familie Ice

Met een druk op een knop kunnen passanten zelf lichteffecten activeren in parkdeel Wilderness. Daar lopen bezoekers ook de familie Ice tegen het lijf, met moeder Demi Ice, vader Guur Ice en dochter Sterre Ice. Ze helpen gasten met het opschrijven van wensen, die in een wensboog gehangen worden. Het ronde plein tussen restaurant Haciënda en spellengalerij Game Street huisvest verschillende foodtrucks.



Muzikale lichtshows vormen het hoogtepunt van de Bright Nights. Na zonsondergang zijn er spectaculaire lichtspektakels te zien bij hybrid coaster Untamed, boomerang coaster Speed of Sound en hangende achtbaan Condor. Verder kregen de botsauto's, de oldtimerbaan en vrijevaltoren Space Shot een kerstthema.



Weersomstandigheden

Eén themagebied blijft volledig dicht: Zero Zone, met de attracties Lost Gravity, The Tomahawk, Drako, Walibi Express en Crazy River, is niet toegankelijk. Daarnaast gaan El Rio Grande, Splash Battle en G-Force in ieder geval niet open. Of de andere attracties operationeel zullen zijn, hangt af van de weersomstandigheden. Veel Walibi-attracties haperen normaal gesproken bij lage temperaturen.