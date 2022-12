Efteling

Efteling-achtbaan Joris en de Draak weer open: nieuwe decoraties en opgeknapte draak

De onheilspellende moerasdraak bij achtbaan Joris en de Draak in de Efteling oogt weer als nieuw. Door achterstallig onderhoud was het groene monster de afgelopen jaren in zeer slechte staat, met afbladderende verf en andere gebreken. Bovendien functioneerden de bewegingen niet meer.



Bij een renovatie van de rollercoaster heeft de animatronic ook eindelijk een grondige opknapbeurt gehad. Daarbij werd eveneens de bewegingstechniek in ere hersteld, al is die vandaag nog niet actief. Naar verwachting komt Edna, zoals de draak wordt genoemd, binnen afzienbare tijd opnieuw tot leven.

Joris en de Draak was sinds begin oktober dicht voor een ingrijpende onderhoudsklus, waarbij grote delen van de baan zijn vervangen. De Efteling koos voor een speciale houtsoort, die een hogere belasting aan kan. Bovendien werd de dubbele bocht aan de kant van de Python vervangen door een stalen gedeelte, om slijtage tegen te gaan.



Speelfilm

Vanaf vandaag kunnen waaghalzen weer ten strijde trekken tegen de draak. Een andere wijziging vond plaats in de wachtrij, waar bezoekers voorheen verschillende tv-schermen passeerden. Daarop werden filmpjes vertoond die het verhaal achter de attractie moesten uitbeelden. De fragmenten waren afkomstig uit de korte speelfilm Het Sprookje van Joris en de Draak uit 2009.



Omdat televisies niet helemaal passen bij het middeleeuwse thema, koos de Efteling ruim twaalf jaar na de opening voor iets anders. Voortaan staan er verschillende decoratieve panelen in de rij, met middeleeuwse tekeningen erop. Die tonen verschillende scènes uit het verhaal van Joris en de Draak.