Ouwehands Dierenpark Rhenen

Verbazing bij Ouwehands Dierenpark: reuzenpanda is geen jongen maar een meisje

Ouwehands Dierenpark heeft zich vergist in het geslacht van de reuzenpanda die in 2020 ter wereld kwam. Na de geboorte werd vastgesteld dat pandajong Fan Xing mannelijk was. Recent is echter duidelijk geworden dat het dier tóch een vrouwtje is. Dat maakte de dierentuin zojuist wereldkundig.



Na meerdere mislukte pogingen in 2018 en 2019 was het dierenpark volledig in de wolken toen panda Wu Wen in 2020 zwanger bleek te zijn. Na de geboorte bleef het geslacht in eerste instantie een raadsel, maar na een gezondheidscontrole in oktober 2020 kwam het hoge woord eruit. "Fan Xing is een mannetje!", liet Ouwehands weten.

In werkelijkheid zit de vork dus anders in de steel. "Het team is er onlangs tijdens een medische controle van het reuzenpandajong achter gekomen dat Fan Xing geen mannetje is maar een vrouwtje", meldt het park. "Fan Xing heeft ons verrast", vult zoölogie-manager José Kok aan.



Haast

Ze benadrukt dat het "gewoon erg moeilijk is" om het geslacht van een panda vast te stellen. Daar was in 2020 bovendien haast bij geboden. "Dit gebeurde zonder narcose en moest zo snel mogelijk gebeuren om moeder en jong weer vlug met elkaar te herenigen. Het leek er toen op dat het een mannetje betrof."



Volgens Ouwehands Dierenpark verandert er weinig door de openbaring. De naam van het dier is genderneutraal, omdat bij het kiezen ervan het geslacht nog niet gecheckt was. Men hoopt nog steeds dat Fan Xing uiteindelijk voor nageslacht kan zorgen. "Hetzij als pandavrouw en niet als man."



Vertraging

De panda verhuist binnenkort naar China, zoals gebruikelijk is bij panda's die buiten China geboren worden. Eigenlijk had de verhuizing afgelopen najaar al plaats moeten vinden. Bij het voorbereiden van het transport is vertraging ontstaan. Daarom kunnen bezoekers Fan Xing voorlopig gewoon bewonderen.



Wie niet genoeg krijgt van de reuzenpanda kan op zaterdag 24 december om 19.05 uur kijken naar een kerstspecial van het tv-programma Het Echte Leven in de Dierentuin op NPO 1. Daarin staat Fan Xing centraal. "We kijken naar de meest ontroerende momenten van de afgelopen tweeënhalf jaar. Als voorbereiding op haar vertrek naar China leert zij omgaan met allerlei nieuwe indrukken én krijgt zij training om langzaam los te komen van haar moeder."