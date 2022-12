Ouwehands Dierenpark Rhenen

Lichtfestival Ouwehands Dierenpark met twee maanden verlengd

Light Nights: AquaLuna, het winterse lichtfestival van Ouwehands Dierenpark, gaat twee maanden langer door dan aanvankelijk was aangekondigd. Eigenlijk zou het evenement tot en met het einde de kerstvakantie duren. Volgens de dierentuin blijkt het concept een groot succes te zijn. Daarom werd besloten door te gaan tot begin maart.



De lichtsculpturen blijven nog tot en met 4 maart in het park staan. Na de kerstvakantie vindt het festival nog plaats op alle zaterdagen, plus bijna de hele voorjaarsvakantie: vrijdag 24 februari tot en met zaterdag 4 maart. Tot en met 18 februari duren de Light Nights van 17.30 tot 21.00 uur, daarna van 18.30 tot 22.00 uur.

Losse Light Nights-kaartjes kosten 18 euro. Voor een combiticket, inclusief toegang tot het park vanaf 15.00 uur, wordt 21,50 euro gevraagd. Het evenement staat in het teken van waterwezens. De lichtkunstwerken zijn vormgegeven als onder meer nijlpaarden, walvissen, dolfijnen, zeepaarden, pinguïns en schildpadden.