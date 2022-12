The London Resort

Initiatiefnemers van Engels megapretpark geven niet op: 'Totale verandering van aanpak'

Er is nog een sprankje hoop voor The London Resort, het mega-attractiepark dat in Engeland gebouwd moet worden. De eerste aankondiging voor het project kwam meer dan tien jaar geleden. In de tussentijd werden prachtige concepten gepresenteerd, maar er ging nog geen schop de grond in.



Veel pretparkliefhebbers hadden de hoop al opgegeven, zeker na een reeks tegenvallers. Zo moest eerder dit jaar de langverwachte bouwaanvraag weer ingetrokken worden nadat de beoogde locatie een beschermde status had gekregen. Sindsdien bleef het vrij stil.

Nu laten de initiatiefnemers onverwachts weer van zich horen. Net voor de feestdagen valt in een persverklaring te lezen dat er nog steeds hard aan The London Resort gewerkt wordt. In 2023 wil men een nieuwe bouwaanvraag indienen. Ook wordt duidelijk dat er verschillende wijzigingen hebben plaatsgevonden binnen de staf.



Dankbaar

Zo heeft directeur Pierre-Yves Gerbeau besloten op te stappen. Hij blijft wel zijdelings bij het project betrokken als adviseur. "P.Y. was een fantastische leider en we zijn hem heel dankbaar voor zijn bijdrages", reageert bestuursvoorzitter Steve Norris. Ook Alan Crane en Ahmed Al Aiban verlaten het management.



Norris geeft verder aan dat het resort een andere opzet krijgt. Vanwege de beschermde status zal The London Resort niet meer het volledige Swanscombe-schiereiland in graafschap Kent beslaan, maar slechts delen ervan. De voorzitter spreekt over "een totale verandering van aanpak na een uitgebreide evaluatie".



Realistisch en haalbaar

"We zullen de voorstellen aanzienlijk wijzigen. Bovendien zal het project in het eerste kwartaal van 2023 een financiële herstructurering ondergaan, om een stevige basis te creëren." Dat moet een "realistisch en haalbaar businessplan" opleveren, inclusief "interessante samenwerkingen met internationale merken". "Na dit tumultueuze jaar is het tijd voor een grondige reset en heroriëntatie."