Disneyland Paris

Nu te koop: souvenirs gemaakt van Disney-luchtballon PanoraMagique

PanoraMagique, de iconische luchtballon van Disneyland Paris, is onlangs vervangen. Tegenwoordig oogt de ballon blauw met wit in plaats van rood met geel. Bij de vernieuwingsoperatie ging de oude ballon niet volledig verloren: het zeil is gebruikt om enkele exclusieve souvenirs van te maken.



Liefhebbers kunnen nu ronde etuis, kleine tasjes en grote tassen aanschaffen, gemaakt van de voormalige ballon. Een etui van 22 bij 5 centimeter kost 17 euro. Voor een zakje van 24 bij 15 centimeter moet 15 euro afgerekend worden. De grote tassen van 21 bij 33 centimeter zijn het duurst: daar vraagt men 45,50 euro voor.

Wie interesse heeft, kan zich melden bij het verkooploket van PanoraMagique. De oplage van de gerecyclede producten is beperkt. Met name de kleine tasjes gaan hard, meldt het management op social media.



100 meter

De met helium gevulde luchtballon bevindt zich sinds 2005 in het vrij toegankelijke uitgaansgebied Disney Village, gelegen naast de Disney-parken. Tegen betaling worden bezoekers 100 meter omhoog gebracht. Tijdens een zes minuten durende vlucht kunnen ze genieten van het uitzicht over de omgeving.



Disneyland Paris heeft zelf recentelijk vergelijkbare souvenirs op de markt gebracht. Afgelopen zomer konden fans artikelen aanschaffen gemaakt van een enorme bouwschutting. Dat zeil werd gebruikt om het kasteel van Doornroosje af te schermen tijdens renovatiewerkzaamheden.