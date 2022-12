Disneyland Paris

Disneyland Paris doet vakantiepark Villages Nature van de hand

Disneyland Paris is niet langer mede-eigenaar van het nabijgelegen vakantiepark Villages Nature. Het natuurrijke vakantiedorp met honderden huisjes en appartementen opende in 2017 als een joint venture tussen Disney en Center Parcs. Deze maand heeft Center Parcs-moederbedrijf Pierre & Vacances het park volledig overgenomen.



Dat laat de firma weten in een persbericht. Pierre & Vacances verkrijgt naar eigen zeggen "de exclusieve controle over de voortzetting van het Villages Nature-project vanaf de voltooiing van deze acquisitie". Men blijft wel met Disneyland samenwerken voor marketinguitingen, maar Disney heeft zelf niets meer te zeggen over Villages Nature.

Het overnamebedrag wordt niet bekendgemaakt. De Center Parcs-groep maakt direct van de gelegenheid gebruik om Villages Nature uit te breiden. Het is de bedoeling om 193 nieuwe vakantiehuizen te gaan bouwen. Ze moeten in 2025 af zijn. Bovendien wil men een wildwaterbaan toevoegen aan het bestaande waterpark Aqualagon. De financiering is al rond.



Promenade

Villages Nature ligt op zo'n tien minuten rijden van Disneyland Paris, vlakbij Disney's eigen vakantiepark Davy Crockett Ranch. Het park werd ontwikkeld in samenwerking met de legendarische Disney-ontwerper Joe Rohde. De accommodaties en faciliteiten staan in het teken van de natuur. Naast een zwembad zijn er onder meer tuinen, een boerderij, een klimbos, een bowlingbaan en een promenade met winkels en restaurants.