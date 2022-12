Leveranciers

Achtbaanbouwer Vekoma veilt exclusieve rondleiding door fabriek

Pretparkfans krijgen de kans om rond te snuffelen op een bijzondere plek. De bekende Nederlandse achtbaanbouwer Vekoma Rides Manufacturing gaat eenmalig een groep liefhebbers rondleiden door de fabriek, tegen betaling. De opbrengst gaat naar het goede doel: Missie 538 van Radio 538.



Het radiostation haalt deze week geld op voor het Prinses Máxima Centrum in Utrecht, het nationale centrum voor kinderoncologie. Daarvoor werd een veiling in het leven geroepen. De Vekoma-rondleiding is één van de items. Deelnemers ontvangen ook een goodiebag.

Vekoma bevindt zich in het Limburgse dorpje Vlodrop. Het bedrijf produceerde honderden rollercoasters en andere attracties. In Nederland zijn dat onder andere Vogel Rok en Villa Volta in de Efteling, Xpress: Platform 13 en Speed of Sound in Walibi Holland, Booster Bike in Toverland en Balagos en Rioolrat in Avonturenpark Hellendoorn.



F.L.Y.

We kennen Vekoma ook als de fabrikant van bijvoorbeeld Vampire, Calamity Mine en Loup-Garou in Walibi Belgium, Jimmy Neutron's Atomic Flyer en MP Xpress in Movie Park Germany, F.L.Y. en Raik in Phantasialand en Big Thunder Mountain, Hyperspace Mountain en Avengers Assemble: Flight Force in Disneyland Paris.



De veiling loopt nog tot middernacht via VakantieVeilingen.nl. Er is tot nu toe 360 euro geboden. De bezoekdatum wordt na afloop bepaald in overleg met Vekoma en de veilingwinnaar.



Pinguïns

Op de site worden in totaal enkele tientallen activiteiten geveild, waaronder ook een driegangendiner in ZooParc Overloon voor twee personen, een ontmoeting met de pinguïns in AquaZoo Leeuwarden en een wandeling naar de top van de 40 meter hoge wing coaster Fenix in Toverland, samen met pretparkliefhebber, podcastpresentator en politiek journalist Thomas van Groningen.