Duinrell

Duinrell viert kerst en nieuwjaar met livestream vol influencers

Duinrell presenteert een online wintershow om de feestdagen wat op te leuken. Fans van het Wassenaarse attractiepark kunnen tijdens de kerstdagen en op nieuwjaarsdag kijken naar een speciale livestream met de Duinrell-presentatoren en bekende TikTok- en YouTube-helden.



Onder de noemer Duinrell Live Viert De Winter wordt op eerste en tweede kerstdag een één uur durend programma uitgezonden, onder leiding van Eduard 'Ed' Verbaarschot en zijn collega's. Daarin gaan verschillende influencers met elkaar de strijd aan om een gouden kerstbal te bemachtigen.

Duinrell nodigde tiktokkers als Esmee Joanna, Senna Bellod, Quincy Voorhout, Jeffrey Parmentier, Maxime van Heteren en Sophie Langeveld uit. Vanochtend was het eerste deel te zien op het YouTube-kanaal van Duinrell. Morgen volgt om 09.00 uur een herhaling. Deel twee wordt uitgezonden op zondag 1 januari om 10.00 uur.



Volgers

Hoewel het gaat om een livestream, is de video vooraf opgenomen. Er komen ook veel dronebeelden voorbij. Voor Duinrell is de TikTok-doelgroep de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden. Het park heeft inmiddels bijna 470.000 volgers. Dat zijn er meer dan de concurrentie: de Efteling heeft er 394.000, Walibi Holland 209.000. Toverland moet genoegen nemen met 58.000 volgers.